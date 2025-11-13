137 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosya sayısı 955’e ulaştı

BESTİ KARALAR/ANKARA

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda 28’nci dönemde milletvekilleri hakkında 955 dosya bulunuyor. Bu dosyalardan 692’si 27. dönemden devreden, 263 dosya ise bu dönem gelen.

Fezlekeler arasında en fazla DEM ve CHP milletvekillerine ait dosya yer aldı. Dosyalardan, 41 milletvekiline ait 587 dokunulmazlık dosyası DEM, 67 milletvekiline ait 279 dokunulmazlık dosyası CHP, 40’ı TİP, 7 milletvekili ile 23’ü İYİ Parti, 9 milletvekili ile 11’i MHP, 5 milletvekili ile 5’i AK Parti, 5 dosya ise 3 bağımsız milletvekiline ait.

Siyasi parti genel başkanları arasında rekor ise CHP Genel Başkanı Özel’de. Özel'in hakkında 37 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Özel hakkında, 19 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, iktidara ve kamu görevlilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hazırlanan 14 ayrı dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı. DEM Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, hakkında hazırlanan 80’den fazla dokunulmazlık dosyası ile zirvede yer aldı.

Süreç nasıl işliyor?

Meclis, terör ve yüz kızartıcı dosyalar dışında milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri bugüne kadar dönem sonuna bıraktı. Dönem sonunda ise yeniden seçilmeyen vekillere yargı yolu otomatik açılıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamada, dokunulmazlıkların kaldırılması kararında karar yeter sayısı yeterli oluyor. Oylamada, dosyanın dönem sonuna bırakılması kararı verildiği zaman, söz konusu milletvekilinin dokunulmazlığı devam ediyor. Kalkması yönünde karar çıkarsa yargı süreci başlıyor.