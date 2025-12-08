14 günlük bütçe maratonu başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 14 gün sürecek 2026 Mali Yılı Bütçe maratonu başlıyor.
BESTİ KARALAR/ANKARA
Hafta sonu dahil iki hafta sürecek bütçe görüşmeleri süresince Meclis’te ziyaretçi yasağı uygulanacak. Bütçe görüşmeleri 8 Aralık Pazartesi günü başlayıp 21 Aralık Pazar günü tamamlanacak. TBMM Genel Kurulu, bugün saat 12’de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı’nda toplanacak.
Bütçe görüşmelerinin ilk gününde Hükümet adına 2026 Bütçe sunumu yapılacak. Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler adına temsilciler birer saat söz alarak görüşlerini dile getirecekler. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşacak.
Partiler adına AK Parti Grubu adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grubu adına Genel Başkan Özgür Özel, DEM Grubu adına Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç, İYİ Parti Grubu adına Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Grubu adına Bülent Kaya, Selçuk Özdağ, Mehmet Emin Ekmen konuşacak.