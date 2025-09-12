  1. Ekonomim
14 ilde 'C31K platformu' operasyonu: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren “C31K” adlı platforma yönelik soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren “C31K” adlı platformda başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret, deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, mağdur ailelere yönelik taciz ve tehditler ile şehit aileleri ve yakınlarına hakaret içeriklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, bu içerikler nedeniyle “7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme-bozma, verileri yok etme ve değiştirme, kişisel verilerin kaydedilmesi, hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, suçu ve suçluyu övme, terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Yapılan kapsamlı teknik analizler sonucu, 84 sosyal medya hesabından 17’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 38 şüpheli için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 12 Eylül 2025’te Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda, 13’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

