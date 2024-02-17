  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 14 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 142 gözaltı
Takip Et

14 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 142 gözaltı

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma bölgesinde 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 142 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
14 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 142 gözaltı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-1 operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlar kapsamında, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 142 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, Narkoçelik-1 operasyonlarının, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara'da düzenlendiğini kaydetti.

 

 

 