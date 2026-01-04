14 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 202 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Son iki haftada 14 il merkezli olarak Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar kapsamında 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek bulundu. Çalışmalar sonucunda 202 şüpheli gözaltına alındı. Yerlikaya, operasyonlara ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde;

4 adet kaçak Silah İmalathanesini deşifre ettik. Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya’da operasyonlar düzenledik.

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.