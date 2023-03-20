14 Mayıs seçim takviminde bugün

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenler tarafından aday gösterilecek adayların başvurusu bugün saat 17.00'da sona erecek.

ikinci önemli başlık ise seçmen askı listeleri. Seçmen askı listeleri saat 08.00 itibariyle muhtarlıklarda askıya çıkarıldı ve YSK internet sitesi üzerinden sorgulamaya açıldı.

YSK internet sitesinden 'Yurtiçi Seçmen Songulama' ve 'Yurtdışı Seçmen Songulama' yapılacak ayrıca bu sorgulama +90 444 99 75 nolu telefondan da yapılacak.

20 Mart Pazartesi seçim takvimi şu şekilde:

* Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek.

* YSK adaylık başvurularının incelemesini tamamlanarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.

* Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

* Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

* Askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak.



* Seçmen askı listeleri talep eden siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilecek.

* Gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.



* Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlığa başvuru süreci başlayacak.

* Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alacaklara tebligat yapılacak.



* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak.

* Ön seçim yapacak siyasi partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına verme süresi sona erecek.