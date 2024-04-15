14 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 14 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 14 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

14 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 14 Nisan pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen 1 kişi tam 1.244.861,85 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 1 kişi de 76.054,75 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

02 – 12 – 22 – 27 – 29 + 01

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 1 1.244.861,85 ₺

5 1 76.054,75 ₺

4+1 50 1.521,05 ₺

4 966 98,40 ₺

3+1 1.547 73,70 ₺

3 26.570 17,15 ₺

2+1 14.285 29,25 ₺

1+1 46.322 14,35 ₺

0+1 46.370 14,35 ₺