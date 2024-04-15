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14 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

14 Nisan 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 14 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları…

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14 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 14 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 14 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

14 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 14 Nisan pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen 1 kişi tam 1.244.861,85 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 1 kişi de 76.054,75 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

02 – 12 – 22 – 27 – 29 + 01

Kazanan kategoriler

  Kategori            Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

      5+1                                  1                               1.244.861,85 ₺

        5                                    1                                  76.054,75 ₺

     4+1                                 50                                   1.521,05 ₺

       4                                  966                                     98,40 ₺

     3+1                              1.547                                    73,70 ₺

       3                               26.570                                   17,15 ₺

     2+1                            14.285                                    29,25 ₺

     1+1                            46.322                                    14,35 ₺

     0+1                            46.370                                    14,35 ₺