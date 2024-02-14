14 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 14 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 14 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Şubat 2024 tarihli ve 32460 Sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelik
–– Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)
Karar
–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2024/1)
Yargı bölümü
Anayasa Mahkemesi kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2017/38747 Başvuru Numaralı Kararı
Yargıtay kararı
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri