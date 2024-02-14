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14 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 14 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 14 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Şubat 2024 tarihli ve 32460 Sayılı Resmî Gazete detayları…

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14 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 14 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
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Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelik

–– Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

Karar

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2024/1)

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemesi kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2017/38747 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay kararı 

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlân bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 