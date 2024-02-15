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14 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Şubat çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

14 Şubat 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 14 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları…

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14 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Şubat çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 14 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 14 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

14 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 14 Şubat çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen olmadı 1.271.478,39 TL devretti. 5 bilen 8 kişi de 9.733,60 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

 10, 12, 15, 25, 29 + 13

 Kazanan kategoriler

 Kategori                     Kazanan kişi sayısı                           İkramiye tutarı

       5+1                                       Devir                                     1.271.478,39 ₺

         5                                             8                                           9.733,60 ₺

      4+1                                          76                                           1.024,55 ₺

        4                                           1.014                                           95,95 ₺

      3+1                                         1.967                                           59,35 ₺

        3                                          27.867                                          16,75 ₺

     2+1                                        17.259                                          24,80 ₺

     1+1                                        56.185                                          12,10 ₺

     0+1                                        55.155                                          12,35 ₺ 