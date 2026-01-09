14 vekil transfer eden AK Parti 360’ı bulabilecek mi?

BESTİ KARALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olacak mı? sorularına AK Partili kurmaylar tarafından, “Sayın Cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı konusunda görüş bildirmiş değil. Ancak, olmalı, dünyadaki gelişmeler, Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik durum, muhalefetin dağınıklığı bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmasını mecbur kılıyor” yorumları yapılıyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP de aynı görüşte, Devlet Bahçeli bu talebi sık sık gündeme getiriyor.

Mevcut Anayasaya göre Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için ya Anayasa değişikliği ya da TBMM kararı gerekiyor. Anayasa değişikliği seçeneğine ilişkin yolun çok açık olmadığı belirtilirken, hesapların TBMM kararı için yapıldığı vurgulanıyor.

Transferlerin sürmesi bekleniyor

Bunun için Meclis’te 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. AK Parti de hesaplar “Meclis kararı” ile olmalı hesapları yapıyor. Muhalefet erken seçim istiyor, AK Parti ise ‘tarihi erkene çekilmiş seçim’ senaryoları yapıyor. En erken seçim 2027 Kasım ya da 2028 Mart. Seçim zamanı ise 2028 Mayıs.

AK Parti’ye milletvekili transferlerinin devam edeceği belirtiliyor. Transferlerle 360 sayısına ulaşılır mı bilinmez ama hedef Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu yönünde.

Cumhur İttifakı bileşenleri (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 327’e ulaştı. Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328’e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis’ten seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den yeni katılımların olabileceği beklentisi de yüksek.

Öte yandan AK Parti, üye sayısını artırmak için 81 ilde teşkilat çalışması başlattı. Parti il, ilçe ve mahalle düzeyindeki çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla “Danışma Meclisi Toplantıları”nı hızlandıracak.