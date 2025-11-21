  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 15 bin öğretmen için tercih sürecinde son gün
Takip Et

15 bin öğretmen için tercih sürecinde son gün

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
15 bin öğretmen için tercih sürecinde son gün
Takip Et

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 29 Ağustos'ta açıklamış, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.

1 Eylül'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 5 Eylül'de sona ermiş, 3 Ekim'e kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için 17 Kasım'da başlayan tercih başvuru süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Öğretmen atamalarında yeni dönem

MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

İddia | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Bosna'daki 'insan avına' katıldıİddia | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Bosna'daki 'insan avına' katıldıDünya
Akaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Son hava raporu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Son hava raporu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altın haftayı nasıl kapatacak? İşte 21 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıAltın haftayı nasıl kapatacak? İşte 21 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıFinans

 

Gündem
Son dakika... Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tekrar gözaltında
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Tekrar gözaltındalar
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
CHP İstanbul Kongresi davasında mahkemeden ‘devam’ kararı: Gürsel Tekin kayyum olarak göreve devam edecek
CHP İstanbul Kongresi davası: Gürsel Tekin kayyum olarak devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi