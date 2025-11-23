  1. Ekonomim
  15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, yarın yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.

Yarın yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandı

Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.

Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.

İhtiyaç analizi yapılıyor

Öğretmen atamalarında, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca norm kadro sayılarına göre mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor, öğretmenlerin alanlara göre arz-talep durumları düzenli izleniyor ve atama planlamaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının asgari düzeyde, bazı alanlarda ise halihazırda öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlardan mezun olan aday sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyacının üzerinde olduğu belirtiliyor.

 

