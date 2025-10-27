  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 15 kişiyi 13 milyon TL dolandırdılar! "Define çetesi" çökertildi
Takip Et

15 kişiyi 13 milyon TL dolandırdılar! "Define çetesi" çökertildi

Ankara Asayiş Şube tarafından düzenlenen operasyonla define çetesi çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 34 kişiden 15'i tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
15 kişiyi 13 milyon TL dolandırdılar! "Define çetesi" çökertildi
Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "define bulucu" olarak tanıtan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin bazı vatandaşların arsalarını araştırıp değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek arsa sahiplerini kandırdığı tespit edildi.

Arsa sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izlettiren ve mağdurlara kazma kürek vererek kazı yaptıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan kendi gömdükleri malzemeleri alıp bölgeden ayrıldı. Daha sonra mağdurlarla iletişime geçerek, malzemeleri, arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerini öne süren ve kendini "tarihi eser uzmanı" olarak tanıtan kişilerle görüştürerek para talep etti.

Zanlıların, 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta "Define çetesi"ne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser süsü verilmiş haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Kritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakKritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakGündem
ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi'ne düştüABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi'ne düştüDünya
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor: Ziyarette neler konuşulacak?İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor: Ziyarette neler konuşulacak?Gündem

 

Gündem
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Kemal Kılıçdaroğlu 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi
Kemal Kılıçdaroğlu 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Yeni trafik cezaları askıya alındı: Ne zaman görüşülecek?
Yeni trafik cezaları askıya alındı: Ne zaman görüşülecek?
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek inmek isteyen 2 kişi kayboldu: Alarma geçiren silah sesi
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek inmek isteyen 2 kişi kayboldu