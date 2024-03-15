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15 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 15 Mart güncel akaryakıt fiyatları

15 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 10 kuruş, benzin grubuna ise 1 lira 53 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Peki, 15 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 15 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 15 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

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15 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 15 Mart güncel akaryakıt fiyatları
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15 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

15 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 10 kuruş, benzin grubuna ise 1 lira 53 kuruş zam geldi. Zamlar gece yarısından sonra fiyatlara yansıdı. İşte 15 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 42.08 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.90 TL/L

LPG fiyatı: 21.95 TL/L

İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 41.99 TL/L

Motorin fiyatı: 41.83 TL/L

LPG fiyatı: 21.43 TL/L

 İzmir

Benzin Fiyatı: 43.04 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.91 TL/L

LPG fiyatı: 21.51 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 42.83 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.71 TL/L

LPG fiyatı: 21.85 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 43.45 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.32 TL/L

LPG fiyatı: 21.73 TL/L