  3. 15 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ağı çökertildi
15 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ağı çökertildi

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen parayla 2 milyonun üzerinde banka işlemi gerçekleştirerek, 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 lira tutarında işlem hacmine ulaşan 73 şüpheli yakalandı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paranın çeşitli hesaplara, sonrasında ise kripto hesaplara aktarılarak aklandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmada belirlenen 81 şüphelinin 2 milyonun üzerinde banka işleminde, toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL tutarında işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır’da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

