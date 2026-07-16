15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Nasuh Mahruki'ye gözaltı kararı verildi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındı.

Mahruki'nin söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir.

Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."