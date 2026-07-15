  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (Video)
Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (Video)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (Video)
Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce çift yönlü geçişlere kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (Video) - Resim : 1

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (Video) - Resim : 2

Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (Video) - Resim : 3

Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.