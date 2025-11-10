  1. Ekonomim
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 09.05’te zaman durdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 09.05’te vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar Ata’ya olan saygılarını bir kez daha gösterdi.

Köprü üzerinde ve çevresinde zaman durdu

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler, saatler 09.05’i gösterdiğinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Siren seslerinin yankılandığı o anlarda köprü üzerinde ve çevresinde zaman durdu. Boğaz’ın iki yakasını birleştiren köprüdeki bu anlamlı anlar, havadan görüntülendi.

