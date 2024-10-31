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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'şeytan' kostümlü koşuya gözaltı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ‘kostümle' koşan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'şeytan' kostümlü koşuya gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şahıs ilgili çalışma başlattı.

Koşan kişinin E.C.E. isimli şahıs olduğu ve onu oraya götüren kişinin ise S.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemelerde, 30 Ekim 2024 tarihinde 15 Temmuz Köprüsünde kostümlü vaziyette koşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın E.C.E. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şüpheli şahsın köprü üzerine ulaşımını sağlayan şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 47/1-D (Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak) maddesinden, 59 (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek) maddelerinden olmak üzere toplamda bin 380 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 68/1-A-2 ( Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri) maddesinden 690 TL idari para cezası uygulanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesinden adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(MT-ÖZ-Y)

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