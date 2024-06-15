15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde SMA eylemi yapan zanlı tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı.

Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durdurarak trafiği kapatan Resul Can Çatı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır" dedi. Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiğe kapatan Resul Can Çatı'nın tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Halk Arasında Korku ve Panik… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 15, 2024

Ne olmuştu?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüyle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti. Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.