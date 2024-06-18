15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs ile bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
AA
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Köprüde Ankara istikametine seyreden 34 HAZ 809 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 34 GLK 114 plakalı metrobüs ile bariyer arasına sıkıştı.
Motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti, motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.
Kazaya karşan metrobüsteki yolcular ise köprü üzerinde araçtan inip başka bir metrobüse binerek yolculuklarına devam etti.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.