15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
AA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde, 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.