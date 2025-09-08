  1. Ekonomim
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor

Türkiye, İstanbul'un iki köprüsü ve bir dizi otoyolun işletme haklarının satışına yönelik milyar dolarlık planını yeniden devreye aldı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor
Bloomberg, hükümetin İstanbul Boğazı’ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile en az dokuz ücretli otoyolun işletme haklarını satmayı planladığını ileri sürdü. Haberde, iddianın hükümet kaynaklarına dayandırıldığı belirtildi.

Kaynaklar, Özelleştirme İdaresi’nin yatırım bankalarına köprüler ve otoyollar için teklif çağrısı gönderdiğini belirtti.

Her gün yüz binlerce aracın geçtiği köprüler, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlamasının yanı sıra Karadeniz ile Akdeniz arasındaki stratejik deniz yolu olan Boğaz’ın da en önemli geçiş noktaları. 

2012'deki ihale iptal edilmişti

Daha önce benzer bir özelleştirme girişimi 2012 yılında yapılmış, 2 bin kilometreye yakın yol ve köprünün işletme hakları için 5,7 milyar dolarlık teklif verilmişti.

O süreçte ihaleyi Koç Holding, Gözde Girişim ve Malezya merkezli UEM Group kazanmıştı.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin ve otoyolların özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, teklif edilen bedelin düşük olduğunu belirterek, "Bu rakamlarla verirsem vatana, halkıma ihanet ederim" ifadelerini kullanmıştı.

2012 yılında yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyum, 5,7 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu. Ancak Erdoğan, bu bedelin beklentilerinin altında kaldığını ve en düşük teklifin 7 milyar dolar olması gerektiğini ifade ederek süreci iptal etmişti.

İddia edilen haberde hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla yeni gelir arayışında olduğu söylenirken, özelleştirme planının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için önemli bir kaynak yaratabileceği değerlendirmesi yapıldı.

