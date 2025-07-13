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İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz

15 Temmuz’da İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak. İBB’nin kararıyla kent genelinde metrodan vapura tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak uygulamadan yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekecek.

Haber Merkezi
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İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, 15 Temmuz'da kent genelindeki toplu ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. 

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla kent genelindeki toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak uygulamayla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Ücretsiz ulaşım hakkı, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarında geçerli olacak.

Yetkililer, vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

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