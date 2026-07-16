15 Temmuz'un 10. yılında tüm camilerde sela okundu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki camilerde 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.
Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.