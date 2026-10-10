Çocuklara sosyal medyada yaş doğrulama zorunluluğu geldi, sonsuz kaydırma dönemi bitti

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1 Kasım 2026’dan itibaren yeni hesaplarda yaş doğrulama şartı uygulanacak. Mevcut hesapların ise en geç 31 Mart 2027’ye kadar doğrulanması gerekecek.

"Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" 10 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni hesaplar için başlangıç: Bu yeni yaş doğrulama ve ayrıştırılmış hizmet altyapısı 1 Kasım 2026 itibarıyla tamamen yürürlüğe girecek.

Mevcut hesaplar için son tarih: Platformlarda daha önceden açılmış olan tüm mevcut hesapların 31 Mart 2027 tarihine kadar en az bir kez yaş doğrulama sürecinden geçmesi zorunlu olacak. Yaş şartını sağlamayan hesaplar bu tarihten sonra kapatılacak.

Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Sosyal medya platformlarına girişlerde artık sadece beyan edilen doğum tarihi yeterli olmayacak. Yaş doğrulamalarının güvenli bir altyapıyla, ağırlıklı olarak e-Devlet entegrasyonu üzerinden yapılması planlanıyor.

15-17 Yaş arası çocuklara uygulanacak kısıtlamalar

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük olan çocukların kullanacağı "ayrıştırılmış hizmet" kapsamında şu sert kurallar uygulanacak:

Canlı yayın yasağı: Bu yaş grubundaki çocuk hesapları hiçbir şekilde canlı yayın açamayacak.

Sonsuz kaydırma kısıtlaması: İçeriklerin kaydırma veya dokunma hareketleriyle aralıksız/ardışık olarak akmasını sağlayan (sonsuz kaydırma algoritması) arayüzler çocuklara sunulamayacak.

Gizlilik ve ekran görüntüsü koruması: Hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve kamuya açık hale getirilemeyecek. Ayrıca platformlar, çocukların profil fotoğrafları veya paylaşımlarının başkaları tarafından ekran görüntüsünün (screenshot) alınmasını engelleyecek teknik önlemler alacak.

Reklam ve algoritma sınırı: Çocukların verileri profilleme amacıyla işlenemeyecek ve onlara kişiselleştirilmiş ticari reklam gösterilemeyecek.

Filitreleme: Çocukların gelişimine zarar verebilecek içeriklere karşı filtreleme ve öneri sistemleri kullanılacak.

Gizlilik: Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve hesaplar kamuya açık şekilde sunulamayacak.

Bilgi koruması: Çocukların takip ettikleri hesaplar ve takipçi bilgileri diğer hesap sahiplerine gösterilmeyecek

Ebeveyn kontrol araçları

Sosyal ağ sağlayıcıları, ebeveynlerin çocuklarının kullanım sürelerini izleyebileceği, harcama limitleri belirleyebileceği ve ücretli üyelik ya da satın alma işlemlerini kendi onaylarına bağlayabileceği Türkçe dil destekli kontrol panelleri sunmak zorunda kalacak.