  3. 15 yaşındaki Hilal'in acısı dinmeden bu kez 16 yaşındaki bir kız çocuğu katledildi
2 gün önce Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bir kafede katledilen 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in acısı dinmeden bu kez 16 yaşındaki bir kız çocuğu Mersin'de araç içinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.15 yaşındaki Hilal'in acısı dinmeden bu kez 16 yaşındaki bir kız çocuğu katledildi - Resim : 1

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

