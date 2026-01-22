  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 150 yıl cezası bulunan Adnan Oktar'ın sağkolu kaçarken yakalandı
Takip Et

150 yıl cezası bulunan Adnan Oktar'ın sağkolu kaçarken yakalandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü yönetici kadrosunda yer alan Serdar Dayanık, Muğla'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Dayanık hakkında nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı dahil birçok suçtan 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
150 yıl cezası bulunan Adnan Oktar'ın sağkolu kaçarken yakalandı
Takip Et


Adnan Oktar silahlı suç örgütü yönetici kadrosunda yer alan ve hakkında kesinleşmiş 150 yıla hapis cezası bulunan Serdar Dayanık  İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Ankara ve Muğla istihbarat birimleri ile koordineli şekilde yapılan operasyonla Muğla'da yakalandı.

Yurt dışına kaçamadı 

Serdar Dayanık'ın Muğla'da Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandığı, bir süre bir avukatlık bürosunda saklandığı tespit edildi.

150 yıla yakın hapis cezası var

Serdar Dayanık hakkında nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı dahil birçok suçtan 150 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.