1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj merkezine çevrildi!

Ayasofya Camisi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi. Sarnıç içine havuz koyan merkez, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı.

Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletmenin, bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

Kaçak eklentiler yapıldı

Yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede birçok aykırılık buldu.

Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024'de vergi muafiyeti talebinde bulundu. Talep reddedildi.