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1500'den fazla kişiyi dolandıran çeteye darbe: 76 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir merkezli 19 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği iddia edilen suç şebekesinin 76 şüphelisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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1500'den fazla kişiyi dolandıran çeteye darbe: 76 şüpheli gözaltına alındı
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Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  bir müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek, müştekilere "Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağladığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için "VIP gruba" geçiş parası talep edildiği belirlendi.

Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakte dönüştürüldüğü tespit edildi.

1500'den fazla kişi mağdur edildi

Ülke genelinde 1500'den fazla kişinin mağduriyetine neden olan dolandırıcılık olayındaki para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirleyen polis, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 19 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da 95 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda ise çok sayıda banka kartı, dijital materyal, ruhsatsız 3 tabanca ve fişek ele geçirildi.

Çalışmalar sürüyor

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Yurt dışında olduğu tespit edilen firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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