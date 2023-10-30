'155 bine yakın çölyak hastası açlıkla mücadele ediyor'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, devletin çölyak hastalara verdiği maddi desteğin yetersiz olduğunu belirterek, destek miktarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

İlgezdi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“AKP hükümetinin 21 yıldır yönetemediği ve çıkmaza soktuğu sağlık sisteminin faturasını ödeyen mağdur gruplardan biri de çölyak hastaları. Çölyak hastalığı olanların ömür boyu özel bir diyetle yaşamaları gerekiyor. Her besin kaynağını tüketemeyen çölyak hastaları zor bir hayat yaşarken, aradıkları ürünleri bulamamaktan ve bulduklarında da fiyatların glutenli ürünlerin en az 5 katı pahalı olmasından dolayı zor durumda kalıyorlar. Bu ürünler son zamlarla birlikte hepten alınamaz duruma geldi. Meclis bünyesinde, 2017 yılında, Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu ve bu komisyon, çalışmalarına ilişkin raporu 2018 yılında yayınladı. Raporda, Türkiye'de yaklaşık 70 bin çölyak hastası olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, bu rapor doğrultusunda yapılması gerekenler maalesef yapılmadı. Çölyak hastalarının masrafları katlanarak artarken devletten 2022 yılında aldıkları 160 liralık yardım ise 2023 yılı itibarıyla 339 liraya çıkarıldı. Bir paket glutensiz makarna en az 43 lira, yarım kilo un en az 45 lira iken, 339 lirayla ne alınabilir, kaç öğün yemek yenilebilir iktidara sormak istiyorum?"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemlerinden elde etiğimiz verilere göre Türkiye'de tanı konan çölyak hastası sayısı 2022 yılı sonu itibari ile154 bin 27 olarak belirtilmiştir. 154 bin 27 hasta artan enflasyon karşısında çaresiz durumda. Bu hastalığı yaşayan bebekler ve çocuklar açlıkla mücadele ediyorlar. Ürünler aşırı pahalı ve devlet tarafından ödenen rakam bir çocuğun ya da bebeğin ihtiyaçlarını 1 hafta bile karşılayamıyor. AKP iktidarı çölyak hastalarını açlığa mahkum ediyor. Hastalar doğru bir diyetle beslenemediklerinde kemik erimesinden, kansere kadar birçok hastalıkla karşı karşıya kalıyorlar. Bu hastalıkla doğan çocuklar büyüyemiyor, gelişemiyor. Asgari ücretle çalışan insanların bu hastalıkla mücadele etmesi zaten çok zordu, artık imkansız hale geldi. AKP iktidarı sosyal devletin gereğini bir an evvel yerine getirmeli ve çölyak hastalarına ödenen rakamı derhal güncellemelidir.”

Çölyak hastalığı

Çölyak hastalığı yani gluten enteropatisi bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan "villus" denilen yapıların bozulmasına sebep olan, dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığı. Çölyak hastalığı teşhis edildikten sonra tedavi şekli ancak ve ancak glutensiz diyetle oluyor ve başka tedavi yöntemi bulunmuyor. (ANKA)