158 yazar ve sanatçıdan sokak hayvanları için ortak açıklama

Aralarında Zülfü Livaneli, Murathan Mungan Ayşe Kulin, İnci Aral ve Gündüz Vassaf’ın da yer aldığı 158 yazar ve sanatçı, yayımladıkları ortak açıklama ile sokak hayvanlarının uyutulma yasa tasarısına tepki gösterdi.

Ortak açıklama da şunlar kaydedildi: "Sanatçılar ve yazarlar olarak 'Toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin' diyen sese sesimizi katıyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak; sağlıklı, mutlu, özgür yaşamalarını sağlamak için yaratılacak her türlü kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dünyada birbirimizi tamamlıyoruz. Onlar yoksa eksiğiz.”