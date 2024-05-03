15’inci İslam Zirvesi’nde gündem Filistin olacak

ANKARA (EKONOMİ) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya’nın başkenti Banjul’da 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek 15. İslam Zirvesi’ne katılacak. Zirve’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının acilen sona erdirilmesine ve kalıcı çözüme yönelik somut adımların karara bağlanması hedefleniyor.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye; öncelikle ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması, aynı zamanda iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılması konularında yoğunlaşıyor.

Türkiye, müzakereleri bir süredir devam eden zirve kararlarında; İsrail’e baskı oluşturacak ve temel hedeflere ulaşılmasını sağlayacak somut unsurların olması için girişimlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin zirvede; zamanın Filistin halkının aleyhine işlediği, İsrail’i destekleyen ülkelere karşı baskı unsurlarının hemen hayata geçirilmesi, katliamın durdurularak kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaşımı gibi konularda mesaj vermesi bekleniyor.

Kaynaklara göre, 1 Mayıs itibarıyla Gazze’ye ulaşan yardımların yüzde 30’u Türkiye’den sağlanıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle

Gazze'ye toplam 50 bin ton insani yardım gönderilirken, her hafta 125 ton içme suyu gönderiliyor.

İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden soykırım davasına müdahil olma kararı alan Türkiye’nin, Filistin’in daha çok ülke tarafından tanınması için de ortak bir kampanya yürütülmesini gündeme getireceği kaydediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın zirvede ikili görüşmelerde de bulunacağı, Zirveye ev sahipliği yapan Afrika ülkeleriyle de işbirliği konularının ele alınacağı bildiriliyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi’nin (AL) Gazze’deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu geçtiğimiz hafta Riyad’da toplanmış ve Banjul’da alınacak kararlar görüşülmüştü. Bu çerçevede, Filistin’in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alınmış; İsrail ve İsrail’e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirilmişti.