16 barodan 'çerçeve yasa'ya destek: Tarihi bir fırsat

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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” için 16 barodan ortak destek açıklaması geldi.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin “silahların tamamen susması” ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde çözülmesi hedefi bakımından tarihî bir adım olduğu belirtildi.

Barolardan kalıcı barış mesajı

Barolar, yaklaşık yarım asırdır süren çatışma ortamının ağır toplumsal ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, kalıcı barışa katkı sunabilecek hukuki ve demokratik adımların tarihî fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, kanunun hukuk tekniği ve kapsamı bakımından geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğu da kaydedildi. Barolar, kalıcı barışın yalnızca ceza hukuku düzenlemeleriyle sağlanamayacağını, sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık, toplumsal adalet ve demokratikleşme temelinde yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Belirsizliklerin giderilmesi istendi

Ortak metinde, uygulamada farklı yorumlara yol açabilecek hükümlerin açık ve öngörülebilir hâle getirilmesi, kapsamın netleştirilmesi ve eşit uygulamayı sağlayacak objektif ölçütlerin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Barolar, düzenlemeye ilişkin eksikliklerin evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda giderilmesi yönündeki değerlendirmelerini saklı tuttuklarını belirterek, kanuna ilkesel destek verdiklerini kamuoyuna duyurdu.