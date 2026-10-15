16 Ekim cuma okullar tatil mi? Son dakika bilgisi geldi! Cuma günü okullar açık mı?

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, eğitimi de aksattı. Bugün okulların tatil edilmesinden sonra gözler 16 Ekim Cuma günü alınacak kararlara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “16 Ekim cuma okullar tatil mi?” ve “Cuma günü okullar açık mı?” sorularına yanıt ararken İstanbul için yeni tatil kararı geldi. Kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği duyuruldu.

16 Ekim cuma okullar tatil mi?

İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre kentte okullar 16 Ekim Cuma günü de tatil olacak. Böylece bugün okula gitmeyen öğrenciler, yarın da eğitimlerine ara verecek.

Özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşım ve günlük yaşamda yaşanabilecek aksaklıklar, tatil kararının yakından takip edilmesine neden oldu. Veliler ve öğrenciler, resmi açıklamalar üzerinden eğitim durumuna ilişkin gelişmeleri izliyor.

Cuma günü okullar açık mı?

İstanbul’da yaşayan öğrenciler için 16 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmadığı sorusu yanıt buldu. Sağanak yağış nedeniyle alınan karar doğrultusunda İstanbul genelinde eğitime ara verildi.

Ancak İstanbul dışındaki illerde yaşayan öğrencilerin kendi şehirleri için yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor. Hava koşullarına bağlı tatil kararları il bazında değişebildiği için başka şehirlerde okulların tatil olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde valiliklerin ve ilgili resmi kurumların açıklamaları esas alınmalı.

Öğrenciler ve veliler, yeni bir karar açıklanması durumunda güncel duyuruları takip ederek eğitim takvimine ilişkin son gelişmelerden haberdar olabilir.