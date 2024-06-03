İstanbul'da 16 firmaya operasyon: 1,6 milyon kaçak yedek parça ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, örgütlü dolandırıcılık, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen oto yedek parçalarına depolarda markaların logolarının basıldığı ve Ümraniye'de sahte belge düzenleyen kişilerden gerekli evrakları temin eden şüphelilerin hem kaçak hem de sahte olan ürünleri orijinal ve yasal gibi göstererek ilgili firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattığı tespit edildi.

Birden fazla firmanın kaydı olduğu tespit edildi

Yapılan saha çalışmasında şüpheli firmalara ait depoların kaçak ve sahte ürünlerle dolu olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilere ait iş yerlerinde birden fazla firmanın kaydı olduğunu ve hakkında suç iddiası bulunan firmaların birbirleriyle yoğun bağlantısının ortaya ortaya çıkardı.

Bazı firmalar hakkında, yurt dışına sattığı oto yedek parçalarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine o ülkelerde dava açıldığı tespit edilirken, şüpheli firmalarda yönetici ve ortak olarak görünen kişiler hakkında da "kaçakçılık ve marka hakkına tecavüz" suçlarından daha önce işlem yapıldığı anlaşıldı.

1 milyon 607 bin 830 oto yedek parça

Çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli Bursa, Düzce, Adana, Hatay ve Ankara'daki 16 firmaya ait 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, aralarında lüks markalı araçlara ait isim ve logoların yer aldığı toplam 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u hakkında adli işlem yapılırken, 5'i sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.