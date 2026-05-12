  16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı
16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.

