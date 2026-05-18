16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 94’ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerinde 57 adet taşınmaz, 9 adet taşınır ile 235 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı" ifadeleri yer aldı.