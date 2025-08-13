  1. Ekonomim
16 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 29 zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli olmak üzere Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 34 zanlının yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiğini aktardı.

Şüphelilerden 29'unun tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

