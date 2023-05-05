16 ülkede daha oy verme işlemi başladı

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandık kuruldu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı da oylarını kullandı.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına, "Azerbaycan genelinde oy verme işlemi başladı. Az önce oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Oy verme işleminin 7 Mayıs'ta kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'da da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.

Özbekistan

Özbekistan’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda TSİ 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Taşkent Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, oyunu kullanmasının ardından Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Özbekistan’daki Türk vatandaşlarının 3 gün boyunca oy kullanabileceklerini söyledi.

Bekar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki demokratik haklarını kullanmalarını istediklerini ve buna çok önem verdiklerini kaydederek, bunun için gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Bekar, Taşkent Büyükelçiliği bünyesinde iki, Semerkant Başkonsolosluğunda bir olmak üzere ülke genelinde 3 sandık kurulduğunu sözlerine ekledi.

Oy verme işleminin 7 Mayıs akşam sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'teki Türk vatandaşı seçmenler 14 Mayıs seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'da başlayan oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Elçilik önünde yoğunluk oluşurken vatandaşlar beşer kişilik gruplar halinde oy kullanmak için içeri alındı.

Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sandığa ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Saraybosna'nın yanı sıra Türkiye'nin Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında da sandıkların açık olacağını belirten Girgin, "Vatandaşlarımızı bekliyoruz bu demokratik haklarını kullanmaları, vazifelerini yerine getirmeleri için. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün başlayan oy verme işlemleri 6-7 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Vatandaşlar oylarını 09.00-21.00 saatlerinde kullanabilecek.

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra zarflar torbalara doldurularak mühürlenecek ve diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek.

Ürdün

Ürdün'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3 bin seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar günü akşamı sona erecek.

Irak

Irak'in başkenti Bağdat'ta bulunan Türk seçmenler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, yaptığı açıklamada, Irak'ta oy kullanma işleminin 3 gün süreceğini belirtti. Büyükelçiliğin yanı sıra Basra ve Erbil başkonsolosluklarında da sandık başına gidildiğini aktaran Güney, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışında seçmenlerin oy kullanma işlemleri için gerekli hukuki zemini oluşturdu. Uzun zamandır da yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanabiliyor ve bu önemli bir imkan." dedi.

Irak'taki seçmenlerin saat 09.00 ila 19.00 saatleri arasında oy kullanabileceğini paylaşan Büyükelçi Güney, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut da vatandaşların seçimlere yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yakut, "Oy kullanmak en temel vatandaşlık görevi. Bütün seçmenlerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. Görev bölgemizde 3 bin 834 kayıtlı seçmenimiz bulunmakta. Irak genelinde ise 5 bin 741 seçmenimiz var. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen listesinde yer alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yerel saatle 09.00’dan 21.00’e kadar oy kullanabilecek.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşları hem yarın hem de pazar günü sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar büyükelçiliğe oy kullanmak için beklediklerini belirterek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin siyasi hayatına katılımı bizler için çok önemli." dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 2014’ten bu yana 6’ncı seçimin yapıldığını kaydeden Ekşioğlu, "İlk yapılan seçimde katılım yüzde 18 civarındayken son seçimlerde yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Bu da bizler için oldukça memnuniyet verici. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çekya’da dün oy verme işlemlerinin başlamasının ardından bugün de Macaristan’da vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Yarın da Slovakya’da ilk defa kurulacak sandıklarda seçmenler, oy kullanabilecek.

İspanya

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İspanya'da kayıtlı 5 bin 838 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine, yerel saatle 09.00'da başlandı.

Kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Madrid Büyükelçiliği binası önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, 7 Mayıs Pazar gününe kadar 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek, yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla İspanya'da Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuz olmak üzere iki merkezli oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. Bütün ülkemize hayırlı olmasını dileriz." dedi.

İspanya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 8 Mayıs sabahı Madrid ve Barselona'daki oylar, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

Arnavutluk

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği'nde de oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı.

Büyükelçi Tayyar Kağan Atay, yaptığı açıklamada, Arnavutluk’ta yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların bu sabah itibarıyla oy kullanmaya başladıklarını söyledi.

Arnavutluk’ta vatandaşların 5-7 Mayıs'ta oy verebileceklerini kaydeden Atay, "Vatandaşlarımızı bu demokratik görevlerini yapmak üzere Büyükelçiliğimize bekliyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum şimdiden." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya’nı başkenti Üsküp’te de seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy vermek isteyenler, sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

Bursalı Yahya Kurtuluş, yaptığı açıklamada, yurt dışında ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, "Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 14 Mayıs’ta yapılacak Türkiye’deki seçimler de tüm vatandaşlarımız için hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

Firdevs Reşit de "Oyumuzun ve seçimimizin tüm halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Arnavutluk’ta bin 416 ve Kuzey Makedonya’da 4 bin 107 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cezayir

Cezayir'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan 5 sandıkta, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek.

Cezayir'de bulunan 2 bin 280 seçmen, 7 Mayıs akşamına kadar, oy kullanabilecek.

Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Bugün Cezayir’de yaşayan Türk vatandaşları için önemli bir gün. Burada 3 gün boyunca oylarını kullanabilecekler. Vatandaşlarımızdan ilgi bekliyoruz. İnşallah katılım yüksek olur. Biz de bu işlemi takip etmek için burada olacağız." ifadelerini kullandı.

İran

İran’da Tahran Büyükelçiliği ile aynı zamanda Türkiye’nin Meşhed ve Tebriz Başkonsolosluklarında da oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulundu.

Kırlangıç, "5-7 Mayıs tarihleri arasında sandıklarımız seçmenlere açık olacaktır. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımız oy kullanımına başladı. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy verme işlemini yapabilmesi için gerekli hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

Tahran, Meşhed ve Tebriz’deki merkezlerde oy kullanılabildiğini kaydeden Kırlangıç, İran’da yaşayan Türk vatandaşlarını oy vermeye davet etti.

İran’da doktora öğrencisi olan Kerem Türk de bir yıldan uzun süredir İran’da yaşadığını bu nedenle seçmen kaydını Tahran’a aldırdığını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçte olduğuna dikkati çeken Türk, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, sonucun ülke ve millet adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tahran Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanmak için gelen bazı vatandaşlar ise burada oy kullanamayacağını öğrenince üzüntü yaşadı.

Seçmen kaydını İran’a aldırmayı unutan bu kişiler, 14 Mayıs’ta oy kullanmak için Türkiye’ye gideceklerini belirtti.

Çin

Çin'deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, sabah saatlerinde eşiyle geldiği 1 no'lu sandıkta oy kullandı.

Büyükelçi Musa, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşların siyasi katılımına büyük önem verdiğini, bu amaçla 2014'ten bu yana yurt dışı temsilciliklerde seçimlerin düzenlendiğini belirterek bu yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, nerede yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Avrupa'daki görev yaptığı dönemde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlere, yaşadıkları ülkelerdeki ulusal seçimlere katılım oranlarının üzerinde ilgi gösterdiğini gözlemlediğini aktaran Musa, "Bu bize, yurt dışındaki vatandaşlarımızın uzakta olsalar da ülkelerine, ülkelerindeki siyasi, iktisadi ve ticari gelişmelere ne kadar önem verdiğini gösteriyor." dedi.

Musa, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarının olduğu 4 merkezde sandıkların açıldığını, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri için 5-6-7 Mayıs tarihlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde ise 21-22 Mayıs tarihlerinin belirlendiği kaydetti.

Çin genelinde 4 bin ila 4 bin 500 kayıtlı seçmenin olduğu, bunların 1200 ila 1500'ünün Pekin ve mücavir bölgelerinde bulunduğunu belirten Musa, seçimlere katılımın, bölgeler arası mesafeler göz önüne alındığında farklılıklar gösterebildiğini vurguladı.

Musa, Çin'de 2014'teki seçimlere ülkede kayıtlı seçmenlerin yüzde 18'inin katıldığı, bu oranın sonraki seçimlerin yapıldığı 2018'de ise yüzde 51'e ulaştığına dikkat çekerek "Bu, yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere giderek artan oranda katılım gösterdiğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Seçim hazırlıklarının her aşamasında siyasi partilerin temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını, büyükelçilik ve bağlı başkonsolusluklar olarak altyapı elverdiği ölçüde en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirten Musa, "Vatandaşlarımızın seçimlere yoğun ilgi göstereceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, sabah saatlerinden itibaren Pekin Büyükelçiliğine gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemi sırasında siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri ile müşahitler hazır bulundu. Müşahitler, yaptıkları açıklamada, Pekin'de oy kullanma işleminin sakin geçtiği ve düzenli ilerlediği değerlendirmesine bulundu.

Çin'de 3 gün sürecek oy vermek işlemi 7 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

Mısır

Türkiye’nin Kahire ve İskenderiye Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda sabah 09.00’dan itibaren oy verme işlemi başladı. Seçmenler saat 21.00’e kadar oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri 7 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kahire Büyükelçiliğimizde kurulan sandıkta oyumuzu kullandık." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken ülkedeki Türk seçmenler, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile Odessa Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda TSİ 09.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, yaptığı açıklamada, Ukrayna genelindeki oy kullanma sürecinin 3 gün devam edeceğini söyledi.

Oy kullanma işlemleri için gerekli tüm hazırlıkların etkili şekilde yapıldığını belirten Güldere, "Seçme ve seçilme hakkı demokrasinin olmazsa olmazıdır. O yüzden bu kapsamda yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu hakları en iyi şekilde kullanabilmeleri için gerekli hukuki düzenlemeleri uzun süre önce hayata geçirdik." dedi.

Güldere, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri dahil 6. kez yurt dışında Türk seçmenler için sandık kurulduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın ne kadar doğru olduğunu her seçimde daha fazla yurt dışı seçmenin oy kullanmasından görebiliyoruz. 2014'teki ilk yurt dışı oy kullanma döneminde yüzde 20'yi bulmayan oy verme oranı 2018'de yüzde 50'yi aştı. Bu sene de şu ana kadar 1 milyon 150 binin üzerinde oy kullanılmış durumda."

Ukrayna'da süren savaş nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının sayısının azaldığını anlatan Güldere, ülkedeki seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

İrlanda

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oy verme işlemi başladı.

YSK verilerine göre, kayıtlı 6 bin 771 seçmenin olduğu İrlanda'da vatandaşlar, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'nde kurulan iki sandıkta oy kullanıyor.

İrlanda'da kayıtlı seçmenler, 3 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Bu ülkedeki oy verme işlemi 7 Mayıs saat 21.00 itibarıyla sona erecek.

Güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbir alındı

Büyükelçilikten oy kullanma sürecine ilişkin yapılan açıklamada, seçimlerin sükunet ve şeffaflık içinde geçmesi için güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbirin alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, vatandaşların, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını YSK'nin internet sayfasından, YSK Çağrı Merkezi'nden "+90 444 9 975" numaralı hattan ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekleri kaydedilmişti.