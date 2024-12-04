16 yaş altına sosyal medya yasağı mı gelecek? İşte Bakanlık raporu...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere bakanlığın raporunda sosyal medyanın; psikolojik, fizyolojik ye sosyal ilişkiler açısından çocuklar ve gençleri olumsuz etkilediği, şiddete eğilimi artırdığı, sosyal ilişkilerde kopukluk ve yalnızlık hissine sebebiyet verdiğine dikkat çekildi. Sosyal medyanın aile içindeki çatışmayı artırdığına da vurgu yapılan raporda, kontrolsüz ve sınırsız kullanımının bağımlılığa ve aile bireylerinden uzaklaşmaya neden olduğu belirtildi.

Kullanıcı sayısı artıyor, Türkiye'de günlük kullanım süresi ortalama 7 saat

Rapordan elde edilen verilere göre Türkiye’de nüfusun yüzde 87’si yani 75 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Dünyada sosyal medya günlük kullanım ortalaması 6,5 saat iken Türkiye’de ortalama 7 saat. Türkiye’de nüfusun yüzde 77’si en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Aktif kullanıcı sayısı ise 57,5 milyon.

En çok kullanıcı sayısı Instagram'da

En çok kullanıcı sayısına sahip uygulama 58,4 milyon ile Instagram. Bunu 58,1 milyon ile YouTube, 52 milyon ile WhatsApp, 37,5 milyon ile TikTok, 34,5 milyon ile Facebook, 21,7 milyon ile X, 17 milyon kullanıcı ile Linkedin takip ediyor.

Bakan Uraloğlu: Tartışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada konunun gündemlerinde olduğunu belirterek, “13 yaş altına sosyal medya platformlarının yasaklanması konusunda henüz karar yok, tartışıyoruz. Benim kişisel yaklaşımım sosyal medyada yaş sınırının 16 olması” demişti.

ABD ve Avrupa’da yasak

Fransa’da memurların iş telefonlarında, Hollanda’da iş için kullanılan cihazlarda bütün sosyal medya, film, video ve oyun siteleri yasaklandı. ABD’de eyaletlerin yarısından fazlası ve İngiltere TikTok’u kamu cihazlarında yasakladı. Norveç iş için kullanılan cihazlarda TikTok ve Telegram’ı yasaklarken, İsveç Savunma Bakanlığı, personelin TikTok kullanımına yasak getirdi. Belçika ve Danimarka da TikTok’u yasaklarken, Kanada kabul edilemez bir risk olduğuna dikkat çekti.