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16 yaşındaki çocuk “Cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklandı

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklandı.

Haber Merkezi
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16 yaşındaki çocuk “Cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklandı
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İstanbul'da, 8 Temmuz'da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcılığa getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından çocuk, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme tutuklanmasına karar verdi

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre çocuğun avukatları, tutuklamanın ağır bir tedbir olacağı gerekçesiyle serbest bırakılmasını, aksi takdirde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, 16 yaşındaki çocuğun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili suçlamalar kapsamında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

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