16 yaşındaki çocuk işçi fabrikada ateşle ısınmaya çalışırken yanarak yaşamını yitirdi

Van’ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı 16 yaşındaki Mustafa Eti, Tekirdağ'da çalıştığı tuğla fabrikasında meydana gelen tiner patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel Van Postası'nın haberine göre olay gece saatlerinde Tekirdağ’daki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak isteyen Mustafa Eti, boş bir teneke içinde ateş yaktı.

Ancak ateşi canlandırmak amacıyla tenekeye tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı.

Alevlerin arasında kalan Mustafa Eti, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar oluşan çocuk işçi, yaklaşık 10 gündür Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altındaydı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Mustafa Eti, yaşam mücadelesini kaybetti.

Eti’nin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla memleketi Van’ın Özalp ilçesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.