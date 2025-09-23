16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı

  1. Ekonomim
Hatay'da 16 yaşındaki kızını Tiktok isimli uygulama üzerinden dans ettirerek para kazanan baba, mahkemece tutuklandı. Görüntülerde dans eden çocuksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

Erzin ilçesinde yaşayan ve sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç. ye ait görüntüler kısa süre yayılarak tepki topladı.

Görüntülerde; kız çocuğunun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görüldü.

Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına aldı. Görüntülerde kızını oynatan baba Ö.Ç. emniyet tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

