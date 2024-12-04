16 yıl çalıştığı kuyumcuyu 20 milyon TL dolandırdı, cezaevinde 1 gün kalacak

İddiaya göre, Malatya'da yaklaşık 1 yıl önce kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K., yanında çalışan İ.A.'nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yaptığını fark etti.

Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan İ.A., yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.A., 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

“Yatarı dahi olmayan bi ceza çıktı”

Geçtiğimiz günlerde görülen davada İ.A.'nın anlam veremedikleri bir şekilde 2 yıl 1 ay ceza aldığını, bu cezanın da daha önceki 14 günlük tutukluluk halinin düşürülmesiyle 1 güne ineceğini belirten kuyumcu Y.K.'nın Avukatı Emre Apak, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Yatarı dahi olmayacak kararın kriminal vakaların artmasına neden olacağını savunan Avukat Apak, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını kaydederek, sadece kendi dosyaları için değil kamu vicdanı ve suçluların benzer bir yola başvurmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.