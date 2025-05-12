  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 17 ayrı dolandırıcı şebekesine operasyon: 73 kişi tutuklandı
Takip Et

17 ayrı dolandırıcı şebekesine operasyon: 73 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
17 ayrı dolandırıcı şebekesine operasyon: 73 kişi tutuklandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenledikleri operasyonlarda; 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'sinin ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Bankaların promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel rakamlarBankaların promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel rakamlarEkonomi
Kebap fiyatları 5 yılda yüzde 1366 yükseldiKebap fiyatları 5 yılda yüzde 1366 yükseldiEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Süreç yeni anayasa ile tamamlanacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Süreç yeni anayasa ile tamamlanacak
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul yine sallandı
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul yine sallandı
PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti, MYK'yı toplama kararı aldı
PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti, MYK'yı toplama kararı aldı
PKK'nın fesih kararına AK Parti'den ilk açıklama
PKK'nın fesih kararına AK Parti'den ilk açıklama
'Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu' toplanıyor: Zarar tespiti ve tedbirler masada
'Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu' toplanıyor: Zarar tespiti ve tedbirler masada
Ticaret Bakanlığı açıkladı: İlk 4 ayda 16.5 milyar liralık kaçak mal yakalandı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: İlk 4 ayda 16.5 milyar liralık kaçak mal yakalandı