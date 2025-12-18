  1. Ekonomim
17 ilde operasyon: 27 bin litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde Jandarmamızın "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki,67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde Jandarmanın "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdiklerini belirterek 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edinildiğini, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

"Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenledik.

Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

