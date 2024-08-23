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17 ilde son 5 günde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 5 gün içerisinde 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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17 ilde son 5 günde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendi.

Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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