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17 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tonu aşkın madde ele geçirildi

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonlarında; 1 ton 331 Kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 103 kişiden 45'i tutuklandı.

Haber Merkezi
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17 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tonu aşkın madde ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “Narkoçelik-29”operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Yakalanan 103 zehir tacirinden 45'i tutuklanırken 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucuya geçit yok. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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