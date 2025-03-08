1,7 milyon kadın evde hasta ve çocuk bakıyor

Handan Sema CEYLAN

Konda Barometresi, EKONOMİ Gazetesine özel “Kadınların İş Gücüne Katılımı” verilerini derledi. Ocak 2025 tarihli Barometre’deki verilere göre Türkiye 15 yaş üzerindeki yetişkin sayısı 34 milyona yakın. Bu nüfusun 8,2 milyonu çalışıyor. 8,8 milyonu ev hanımı, 7,4 milyonu emekli, öğrenci ya da hastalığı nedeniyle çalışamayanlardan oluşuyor. 3,4 milyon iş aramıyor.

Anketin çarpıcı bir verisi ise TÜİK verileri ile değerlendirildiğinde Türkiye’yi bekleyen önemli bir soruna dikkat çekiyor. TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 verilerine nüfus hızla yaşlanırken, Türkiye’yi önemli bir sorun bekliyor: Yaşlı bakımı. Konda Barometresi de bu veriye uygun bir rakamı gözler önüne seriyor. Türkiye’de yukardaki nedenler dışında evde olan 1 milyon 686 bin 57 kadın iş arayamıyor, evde hasta ve çocuk bakıyor!

Rapor, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA Araştırma ve Danışmanlık AŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde, Türkiye’deki 15 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır.

%44

Eğitim durumu kadınlar için istihdama dahil olmanın en büyük etkenlerinden biri. Çalışan kadın nüfusunun yüzde 44’ünü üniversite mezunları oluşturuyor. İstihdam içerisinde olmayan kadınların eğitim durumuna bakıldığında neredeyse 3’te 2’sinin lise altı eğitim seviyesine sahip olduğu gözlemleniyor.

%10

Çalışmayan her 10 kadından 1’i iş arıyor. Çalışan kadınlarla çalışan erkekler arasında iş arayanların oranı aynı düzeyde. Her iki kümede de yüzde 7’lik kesim iş arıyor. Kadınlarda iş arama süresi de daha uzun. Çalışmayan erkeklerin yüzde 65’i 6 aydan az süredir iş ararken, çalışmayan kadınlarda bu oran yüzde 46’ya kadar düşüyor.